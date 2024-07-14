Украинскому полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы за поджог трансформаторов
«Страна»: полицейский поджег 2 трансформатора в Черкасской области Украины
Сотрудник полиции совершил поджог двух трансформаторов в Черкасской области Украины, его задержали, сообщает украинское издание «Страна».
По данным правоохранителей, инцидент случился минувшей ночью. Рядовой полиции по фамилии Мацыпура поджег трансформаторы в поселках Кочержынци и Максимовка. Данные энергообъекты снабжали электричеством указанные население пункты.
Поджигателя задержали через несколько часов, а потом передали сотрудникам СБУ. Мотивы его поступка неизвестны.
Теперь полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос о его аресте.