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Украинского шпиона задержали при попытке пересечь границу в Северной Осетии

Украинца-шпиона задержали на пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии. Мужчина пытался пересечь границу, сообщает РИА Новости .

Как отметили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по республике, специалистами было установлено, что 36-летний украинец собирал и передавал спецслужбам сведения о расположении личного состава и военной техники ВС России в зоне СВО через мессенджеры.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

По ходатайству следствия суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу.