Украинского отчима задержали за растления 10-летнего ребенка в Москве

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в систематических растлениях падчерицы 2014 года рождения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу, сообщила пресс-служба столичного СК.

Девочка подвергалась растлению с декабря 2024 года по марта 2025 года, считают правоохранители. Все происходило в квартире на улице Перовская. Со временем девочка рассказала своей маме о надругательствах, после чего женщина пожаловалась полиции на своего возлюбленного.

Злоумышленнику предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По месту жительства обвиняемого прошли обыски.

По данным «МК: срочные новости», предполагаемый растлитель является уроженцем Украины.