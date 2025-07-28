Украинский отчим изнасиловал 12-летнюю падчерицу в Ленобласти

Отчим-украинец изнасиловал свою падчерицу на берегу озера в Ленобласти

В Ленинградской области стало известно об изнасиловании 12-летней девочки, совершенное ее отчимом — гражданином Украины, сообщает NEWS.ru со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

Все произошло на берегу озера. В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей, 43-летняя женщина.

Она сообщила, что преступление было совершено утром 27 июля у озера Песчаное, расположенного в Борском сельском поселении Тихвинского района.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения и задержания подозреваемого.