Украинский отчим изнасиловал 12-летнюю падчерицу в Ленобласти
В Ленинградской области стало известно об изнасиловании 12-летней девочки, совершенное ее отчимом — гражданином Украины, сообщает NEWS.ru со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».
Все произошло на берегу озера. В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей, 43-летняя женщина.
Она сообщила, что преступление было совершено утром 27 июля у озера Песчаное, расположенного в Борском сельском поселении Тихвинского района.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения и задержания подозреваемого.