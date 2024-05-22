Украинский дрон атаковал поезд в Белгородской области. Пассажиров внутри не было

Беспилотник атаковал электропоезд, идущий без пассажиров, на участке железной дороги Белгород — Наумовка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет, есть повреждения железнодорожного пути и контактной сети», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что инцидент произошел утром в среду. На данный момент движение всех пригородных поездов от станции Толоконное до Наумовки временно приостановлено до устранения технеисправностей.

По словам главы области, в случае необходимости для пассажиров на указанном участке запустят дополнительный автобус, так как движение наземного транспорта по этому маршруту ведется по расписанию.