Украинский актер Петр Великий погиб под Курском
Петр Великий, украинский актер, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в Курской области, сообщает Газета.ru.
Ему было 48 лет, у него осталась дочь Екатерина.
Перед тем как присоединиться к рядам ВСУ, Великий на протяжении 20 лет работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Т. Шевченко, где занимал должность ведущего мастера сцены. За свою карьеру он сыграл более 35 ролей.
Ранее стало известно, что под Курском с начала ноября было ликвидировано более 200 иностранных наемников, которые сражались за ВСУ.