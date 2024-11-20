Украинский актер Петр Великий погиб под Курском

Петр Великий, украинский актер, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в Курской области, сообщает Газета.ru .

Ему было 48 лет, у него осталась дочь Екатерина.

Перед тем как присоединиться к рядам ВСУ, Великий на протяжении 20 лет работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Т. Шевченко, где занимал должность ведущего мастера сцены. За свою карьеру он сыграл более 35 ролей.

Ранее стало известно, что под Курском с начала ноября было ликвидировано более 200 иностранных наемников, которые сражались за ВСУ.