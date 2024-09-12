сегодня в 04:41

Украинские военные в Курской области занимаются убийствами и мародерством

Украинские военные в Курской области убивали гражданских и грабили имущество, следует из видео, распространенного РИА Новости .

На записи с дрона российского разведчика видна боевая машина ВСУ и около десятка обстрелянных легковых автомобилей на дороге в село Малая Локня. Оператор беспилотника утверждает, что там «поубивали гражданских».

Как следует из видео, украинский экипаж методично обыскивают автомобили. Найденные вещи относят к замаскированной в лесополосе позиции.

ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. Российские военные уже освободили ряд населенных пунктов.