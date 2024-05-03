Украинская армия потеряла американский танк Abrams в ДНР

сегодня в 16:45

ВСУ потеряли до 360 бойцов, танк Abrams американского производства, 2 БМП, 2 боевые бронемашины, 5 пикапов в зоне работы подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также украинская армия лишилась 155 мм самоходной артустановки М109 Paladin американского производства, 152 мм самоходной пушки DANA М2 чешского производства, 152 мм гаубицы «МСТА-Б», двух 122 мм гаубиц Д-30.

Российские военные в результате активных действий улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 24-й, 110-й мехбригад и 109-й бригады теробороны противника, которые находились возле населенных пунктов Майорск, Новгородское, Семеновка и Розовка ДНР.

Кроме того, ВС РФ отразили 10 контратак штурмовых групп 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 23-й, 100-й, 115-й механизированных бригад украинской армии, располагавшихся около населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово ДНР.