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Украинская армия атаковала Шебекино в Белгородской области при помощи БПЛА

ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области при помощи дронов, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, в результате атаки линия электропередачи получила повреждения, без электроэнергии остались жители города Шебекино, сел Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани, Новой Таволжанки.

Аварийные службы начнут переключение на резервные линии и устранение последствий в ближайшее время.

Ранее средства ПВО уничтожили две ракеты «Точка У» над Белгородской областью.