Украинская армия атаковала Шебекино в Белгородской области при помощи БПЛА
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области при помощи дронов, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, в результате атаки линия электропередачи получила повреждения, без электроэнергии остались жители города Шебекино, сел Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани, Новой Таволжанки.
Аварийные службы начнут переключение на резервные линии и устранение последствий в ближайшее время.
Ранее средства ПВО уничтожили две ракеты «Точка У» над Белгородской областью.