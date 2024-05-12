сегодня в 07:21

Средства ПВО уничтожили две ракеты «Точка У» над Белгородской областью

Средства ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты «Точка У» над Белгородской областью. Помимо этого, три дрона ВСУ уничтожили над Брянской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также два украинских беспилотника сбили над Липецкой областью, а один дрон перехватили над Волгоградской областью.

Ранее сообщалось, что ВСУ получат первые истребители F-16 через несколько недель.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.