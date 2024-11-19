Украина впервые ударила американскими ракетами ATACMS по России

Украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале утверждает, что Украина нанесла первый удар по территории России якобы дальнобойными ракетами ATACMS американского производства. Ранее западные СМИ заявляли , что президент США Джо Байден одобрил такие атаки, однако в Белом доме это прямо не подтверждали .

Журналист со ссылкой на источники написал, что ночью 19 ноября украинцы впервые атаковали военный объект на территории России «баллистическими ракетами ATACMS». По его словам, в Генштабе ВСУ заявляли, что минувшей ночью украинские военные якобы ударили по военному складу в Брянской области.

Ранее сотрудник администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля заявил, что Вашингтон уведомил Сеул о разрешении на удары украинцев вглубь России с применением ракет ATACMS. Он также отметил, что Республика Корея может отправить помощь Украине для «укрепления возможности самообороны».

18 ноября замсоветника президента США по нацбезопасности Джон Файнер не подтвердил, но и не опроверг сообщения прессы, что администрация президента США Джозефа Байдена разрешила применять ATACMS вглубь России.