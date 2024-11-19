США уведомили Южную Корею о разрешении Украине бить ракетами ATACMS по России
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США предварительно довели до сведения Южной Кореи свое разрешение на применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории, сообщает РБК.
Об этом заявил сотрудник администрации южнокорейского президента, сопровождающий главу государства Юн Сок Ель на саммите G20 в Бразилии. Его слова приводит Korea Times.
Чиновник подчеркнул, что о подобных решениях всегда информируют заблаговременно. По его словам, Сеул получил лишь уведомление, так как «этот вопрос не требует прямого участия Республики Корея».
При этом он подчеркнул, что Вашингтон и Сеул не рассматривали возможность поставок Украине оружия.
«Как союзники, Южная Корея и США могут обмениваться необходимым оружием, если это необходимо. Однако я хотел бы уточнить, что никаких решений не было принято, и детальные обсуждения, особенно в отношении Украины, не начинались», — сказал представитель администрации президента Южной Кореи.
Однако он допустил вероятность того, что Сеул может направить помощь Киеву «для укрепления возможности самообороны». Это может произойти при дальнейшем сотрудничества РФ и КНДР.
Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойных ракеты ATACMS по территории России. Но официально Штаты никак это не комментировали.