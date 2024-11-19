США уведомили Южную Корею о разрешении Украине бить ракетами ATACMS по России

США предварительно довели до сведения Южной Кореи свое разрешение на применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории, сообщает РБК .

Об этом заявил сотрудник администрации южнокорейского президента, сопровождающий главу государства Юн Сок Ель на саммите G20 в Бразилии. Его слова приводит Korea Times.

Чиновник подчеркнул, что о подобных решениях всегда информируют заблаговременно. По его словам, Сеул получил лишь уведомление, так как «этот вопрос не требует прямого участия Республики Корея».

При этом он подчеркнул, что Вашингтон и Сеул не рассматривали возможность поставок Украине оружия.

«Как союзники, Южная Корея и США могут обмениваться необходимым оружием, если это необходимо. Однако я хотел бы уточнить, что никаких решений не было принято, и детальные обсуждения, особенно в отношении Украины, не начинались», — сказал представитель администрации президента Южной Кореи.

Однако он допустил вероятность того, что Сеул может направить помощь Киеву «для укрепления возможности самообороны». Это может произойти при дальнейшем сотрудничества РФ и КНДР.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойных ракеты ATACMS по территории России. Но официально Штаты никак это не комментировали.