Фермер нашел серый украинский беспилотник в 300 м от нефтепровода «Дружба» в Брянской области, который в очередной раз попытались взорвать ВСУ, сообщает Mash .

Обнаруживший дрон мужчина вызвал оперативные службы на место опасной находки. Беспилотник упал в селе Быковка вблизи нефтепровода, который берет начало в Альметьевске, проходит через Брянскую область, южная его часть располагается в Украине и ведет к Венгрии, Словакии и Чехии.

Казахстан активно эксплуатирует нефтепровод. По данным СМИ, продажа нефти Германии по «Дружбе» выросла в 5 раз.

Последний раз Украина атаковала нефтепровод в 2023 году. Теперь рядом с объектом снова нашли беспилотник ВСУ.

Ранее Киев снова атаковал Белгородскую область беспилотниками. Российские военнослужащие успешно ликвидировали дрон.