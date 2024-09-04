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UnHerd: крушение ВСУ на Донбассе откроет новый этап конфликта на Украине

Крушение обороны ВСУ на Донбассе откроет новый этап конфликта на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на британский портал UnHerd.

По мнению авторов публикации, успешные российские операции могут вывести конфликт на новый этап.

Если линия фронта в Донбассе рухнет в скором времени, российская армия способна дойти до Днепра, — указано в публикации.

«Украина не в силах остановить неизбежное», — считают авторы статьи.

Ранее ВС РФ официально освободили от украинских сил поселок Скучное и могут окружить подразделения ВСУ на красноармейском направлении.