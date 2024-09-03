Forbes: ВСУ могут быть окружены на юге от Красноармейска

Дэвид Экс в Forbes пишет, что украинцы могут попасть в окружение на красноармейском направлении. Так, к югу от города в окружении могут оказаться минимум 4 бригады.

По его словам, для создания на указанном направлении ловушки российской армии нужно провести ряд маневров. Тогда влияние Киева на этих территориях в Донбассе ослабнет.

Также Экс считает, что ВСУ, испытывающие кризис, столкнутся с катастрофическими потерями.

Ранее ВС РФ официально освободили от украинских сил поселок Скучное на красноармейском направлении. Он уже находится в тылу наступающих войск.