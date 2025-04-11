Укол в глаз: мать погибшей в больнице Воронежа рассказала о произошедшем

Мать умершей в офтальмологический больнице Воронежа 22 февраля Маргариты Токаревой Юлия заявила, что 18-летней студентке сделали укол в глаз, а затем она начала задыхаться. Потерпевшая женщина подозревает ошибку врачей, сообщает kp.ru .

«Рита рассказала, что медсестра поставила ей укол с каким-то веществом прямо в глаз и еще три укола в ягодицу. Что в них было, Рите не сказали. Наш разговор длился около четырех минут, а в конце я стала замечать, что у Риты начала отекать губа», — рассказала Юлия Токарева.

Она посоветовала дочке срочно позвать к доктору и уточнила, сказала ли та медикам об астме и аллергии, девушка ответила утвердительно. Ночью женщине сообщили о смерти дочери.

Согласно результатом судебной медицинской экспертизы, девушка умерла от анафилактического шока, но его причины специалисты пока назвать не могут. Возбуждено уголовное дело.