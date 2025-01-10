УК в Тюмени обманула местных жителей на 23 млн рублей

Управляющая компания в Тюмени обманула жильцов на 23 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенного в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ресурсоснабжающие организации поставили некачественные услуги в некоторые многоквартирные дома города, поэтому в управляющую компанию вернули порядка 23 млн рублей, которые были оплачены собственниками за отопление и горячую воду. Однако перерасчет и возврат денежных средств так и не произвели.

Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени провела проверку. Директору УК внесли представление об устранении нарушений закона, но он проигнорировал требование.

Материалы проверки направили в УМВД РФ по городу Тюмени. Правоохранители возбудили уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура.