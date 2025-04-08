Угрожали «опустить»: москвич обвинил полицейских в избиении и пытках

Москвича задержали якобы из-за того, что он оставлял граффити против СВО. Мужчина пожаловался, что во время допросов полицейские избивали его, пытали и угрожали изнасиловать, сообщает «Осторожно, новости» .

3 февраля Александра К. задержали в Даниловском районе по делу о мелком хулиганстве. Он заплатил штраф в размере 500 руб., после чего его отпустили. Спустя 1,5 месяца мужчине позвонили из ОВД Рязанского района и заявили, что он не поставил подпись в документе по делу.

В итоге к Александру приехали 3 оперативника. Они заявили, что собираются задержать мужчину за уголовное преступление. Москвич попросил у полицейских документы, после чего, по его словам, те начали его бить, в том числе по ребрам и голове. Затем Александра доставили в отдел.

Там на допросе у дознавателя мужчине сказали, что следили за ним с 2022 года, потому что он якобы делал граффити с критикой СВО. Москвич пояснил, что не совершал этого. Тогда мужчину отвели в спортзал, где снова избили.

Один из проходивших мимо полицейских попросил прекратить избиение, после чего Александра отвели в туалет, где снова начали бить. По словам мужчины, его угрожали «опустить», если он не признается в преступлении.

На повторном допросе Александр попросил вызвать адвоката, после чего его заставили подписать некие показания. В результате мужчина стал подозреваемым по делу о вандализме. Он зафиксировал побои, ему диагностировали перелом ребра. Мужчина обратился в СК и прокуратуру.