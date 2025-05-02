Угроза цунами: землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья Чили

сегодня в 17:01

На юге Чили объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,5, сообщается на сайте сейсмологической службы республики и службы по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Подземные толчки были зарегистрированы подземные толчки в пятницу в 8:58 (15:58 по московскому времени) на глубине 10 км в 218 километрах от Пуэрто-Уильямс.

В связи с опасностью возникновения цунами потребовалось эвакуировать людей из пляжной зоны в регионе Магальянес.

Ранее два землетрясения магнитудой 4,3 произошли у побережья южных Курил. Эпицентр подземных толчков находился в 111 км северо-восточнее и 99 км юго-восточнее необитаемого острова Симушир.