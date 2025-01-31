Уголовное дело возбудили в отношении троих сотрудников «Роснано»

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По данным следствия, в 2017 году злоумышленники предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств, чтобы скрыть неудачную экономическую деятельность компании.

Они предоставили единственному акционеру общества в лице РФ ложные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении компании. Благодаря этому злоумышленники привлекли допфинансирование. В результате государство в 2022–2024 гг. выделило «Роснано» свыше 43 млрд рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Его фигурантами стали сотрудники «Роснано», а также другие лица.

Правоохранители задержали троих подозреваемых: заместителя руководителя компании — исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна, директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову.

Им изберут меру пресечения в ближайшее время. Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства и эпизоды противоправной деятельности, а также устанавливаются остальные соучастники.