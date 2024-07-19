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Уголовное дело возбудили после смерти матери и сына в ДТП в Подмосковье

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП в Чехове, в котором погибли женщина и ее пятилетний сын, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Авария произошла 18 июля днем на 81 км автодороги М-2 «Крым». Мужчина на грузовой машине столкнулся с легковым автомобилем.

В результате ДТП два пассажира машины, в том числе пятилетний мальчик, погибли на месте происшествия

Водитель авто получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что грузовик на трассе М-2 прижал к отбойнику микроавтобус и протащил его около 100 м. Было также опубликовано видео последствий аварии.