Грузовик в Подмосковье протащил по отбойнику микроавтобус с семьей внутри

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МК: женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Подмосковье

В Подмосковье грузовик прижал к отбойнику микроавтобус и протащил его около 100 м, погибло двое, в том числе ребенок, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Авария произошла на трассе М-2 между Чеховом и Серпуховом. Большегруз протащил микроавтобус, прижатый к барьерному ограждению. В результате сплющенная машина превратилась в подобие консервной банки.

В момент аварии в микроавтобусе находилась семья из Краснодарского края. 42-летняя женщина и 9-летний мальчик скончались на месте от полученных травм.

53-летнего водителя микроавтобуса госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.