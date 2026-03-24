сегодня в 11:29

Уголовное дело возбудили после смертельного взрыва в многоэтажке Севастополя

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после обрушения многоэтажки в Севастополе. Сам инцидент произошел 23 марта, сообщает пресс-служба СК РФ.

На первом этаже многоэтажки по улице Павла Корчагина в Севастополе случился взрыв. Разрушились конструкции здания.

Владелица жилья погибла. Ее сын 2006 года рождения пропал без вести. В больницу попали и соседи, им оказывают помощь.

Взрыв в Севастополе произошел 23 марта примерно в 23:40 в доме № 14. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что взрывной волной сильно повредило многоэтажку напротив. Одна женщина погибла, один человек пропал без вести, в больницу попали 12 севастопольцев, среди них трое детей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.