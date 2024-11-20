Уголовное дело возбудили на бывшего главу Петрозаводска Владимира Любарского

сегодня в 10:29

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петрозаводска Владимира Любарского. Его подозревают в получении взятки, сообщает Baza .

В доме Любарского проходят обыски. Пока бывшего главу Петрозаводска не задержали.

По предварительным данным, в отношении Любарского возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Свой пост экс-глава города покинул летом 2023 года. Любарский отправился в зону спецоперации, но через пять месяцев был ранен и вернулся в Петрозаводск.

Ранее стало известно, что с 2025 года чиновников в Самарской области будут проверять на полиграфе на причастность к коррупции. Членам местного правительства предлагается добровольно проходить полиграф раз в полгода.