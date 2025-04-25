Уехала с мигрантами: стало известно, что стало с жертвой 7-часового насилия

Недавно в СМИ распространилась новость о том, что в Иванове несколько мигрантов в течение семи часов насиловали и издевались над девушкой. Стало известно, где находится жертва на самом деле, сообщает Общественное Телевидение России .

Со слов соседей-очевидцев известно, что по приезде правоохранительных органов на место происшествия девушки уже там не было. По записям с камер наблюдения удалось выяснить, что она в сопровождении одного из преступников покинула квартиру.

Затем она села в ту же машину, в которой накануне произошло насилие, и уехала в неизвестном направлении. При этом местные СМИ заявляли о том, что пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

По одной из версий, девушка попала в руки к мигрантам, вызвав такси. Один из мужчин перехватил вызов и подъехал к ней раньше, после чего уже внутри транспортного средства девушку напоили алкоголем, в котором, по неподтвержденным данным, могли содержаться наркотические вещества.

При этом в местных правоохранительных органах данную версию не подтвердили. Информация о задержании иностранцев и объявлении из в розыск также не является правдой.

В управляющей компании рассказали о том, что жертва не подавала заявление в полицию. Соседи переживают о том, что из-за этого мигранты могут избежать наказания. Известно, что местный следственный комитет уже начал проверку публикаций в СМИ, и все обстоятельства дела выясняются.