Ударом уничтожена треть подразделения ВСУ, которое хотели кинуть под Энергодар
Подполье: треть подразделения ВСУ ликвидировали в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили треть украинских бойцов, которых хотели перекинуть под Энергодар в Днепропетровской области, сообщает РИА Новости.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что удар был зафиксирован в городе Марганец. Там находилось более сотни украинских военных.
ВСУ намеревались перебросить бойцов через соседнюю Ильинку на Энергодар. Однако планы украинского командования удалось сорвать.
Вдоль всего побережья Днепра – от Никополя до Каневского – украинские военные пытаются спрятать свои боевые ресурсы.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников.