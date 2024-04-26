сегодня в 12:38

Российские военные уничтожили треть украинских бойцов, которых хотели перекинуть под Энергодар в Днепропетровской области, сообщает РИА Новости.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что удар был зафиксирован в городе Марганец. Там находилось более сотни украинских военных.

ВСУ намеревались перебросить бойцов через соседнюю Ильинку на Энергодар. Однако планы украинского командования удалось сорвать.

Вдоль всего побережья Днепра – от Никополя до Каневского – украинские военные пытаются спрятать свои боевые ресурсы.

В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников.