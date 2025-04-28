Ударила по лицу: жительница Одинцова решила заступиться за сына и побила девочку

Женщина ударила девочку по лицу на детской площадке в Одинцовском округе

Девочка получила телесные повреждения на детской площадке в Одинцовском округе — ее избила мать другого ребенка. В произошедшем разбираются полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

27 апреля местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее 10-летнюю дочь ударила по лицу мать мальчика.

Предварительно, ссора началась между детьми во дворе ЖК на Северной улице. Женщина, решившая, что ее сына обижают, обругала девочку, а затем нанесла ей удар ладонью по лицу.

Произошедшее попало на видео, которое публикует «Типичное Одинцово». На кадрах видно, как разъяренная женщина выскакивает из подъезда, чтобы разобраться с обидчицами сына, подлетает к одной из девочек и бьет ее.

Данная видеозапись вызвала в Сети широкий общественный резонанс. Мать мальчика оправдала свои действия тем, что девочки якобы первыми ударили ее ребенка.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, серьезных травм она не получила. В настоящее время полиция проводит проверку по факту побоев.