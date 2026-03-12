Ударил ножом в лицо и тело: мужчина напал на курсанта в полицейской машине

сегодня в 11:04

Мужчина пырнул ножом курсанта МВД в машине полиции в Петербурге

11 марта полицейский вместе с курсантом института МВД России, проходящим практику в Санкт-Петербургском линейном управлении МВД на транспорте, проводили оперативно-розыскные мероприятия. Они задержали мужчину и посадили в машину, но тот пырнул студента ножом, сообщает пресс-служба СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Инцидент произошел на улице Ольги Берггольц в Невском районе Санкт-Петербурга. Задержанный минимум пять раз ударил ножом в лицо и туловище курсанта института МВД.

Студента увезли в больницу, ему оказывают помощь. Напавший мужчина задержан, ему предъявят обвинения.

