Удар топором в голову: мужчину обвинили в жестоком убийстве в Солнечногорске

36-летнего мужчину обвинили в убийстве приятеля топором в Солнечногорске
В подмосковном Солнечногорске 36-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве 43-летнего приятеля. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), продолжается, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.
Инцидент произошел 4 октября. По информации правоохранителей, между мужчинами начался конфликт в квартире.
Обвиняемый, предположительно, взял топор и ударил оппонента в область головы и шеи. Пострадавший погиб.
Обвиняемого задержали силовики. Проводятся судебные экспертизы.
Сотрудники следствия собираются направить ходатайство в суд. Он примет решение об избрании меры пресечения мужчине.
