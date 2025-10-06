Удар топором в голову: мужчину обвинили в жестоком убийстве в Солнечногорске

сегодня в 15:28

36-летнего мужчину обвинили в убийстве приятеля топором в Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске 36-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве 43-летнего приятеля. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), продолжается, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 4 октября. По информации правоохранителей, между мужчинами начался конфликт в квартире.

Обвиняемый, предположительно, взял топор и ударил оппонента в область головы и шеи. Пострадавший погиб.

Обвиняемого задержали силовики. Проводятся судебные экспертизы.

Сотрудники следствия собираются направить ходатайство в суд. Он примет решение об избрании меры пресечения мужчине.

