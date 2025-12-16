Учительница спасла своих учеников от нападения в одинцовской школе

Классная руководительница четвероклассников заперлась в кабинете на первом этаже и эвакуировала детей из окна при нападении подростка на детей в Успенской школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа, сообщает Baza .

Утром во вторник школьник ворвался в образовательное учреждение в балаклаве. Охранник пытался его задержать, но был ранен ножом. Также ранены три человека. Один ребенок погиб. Спецназовцы взяли штурмом кабинет, где напавший заперся с одним из учеников. Юношу задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Других учеников в спешке выводили из здания без верхней одежды. Некоторые родители, не дозвонившись до руководства учебного учреждения, приехали на место, чтобы найти сыновей и дочерей.

Сейчас в школу начали запускать преподавателей.

