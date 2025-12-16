Уголовное дело возбудили после нападения с ножом на школу в Одинцове

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту нападение на учеников в одной из школ Одинцовского округа по статье 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (подготовка к убийству), сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

Утром во вторник школьник ворвался в образовательное учреждение в балаклаве. Охранник пытался его задержать, но был ранен ножом. Также ранены три человека. Один ребенок погиб. Спецназовцы взяли штурмом кабинет, где напавший заперся с одним из учеников. Юношу задержали.

Сейчас на место происшествия в школу выехали следователи и криминалисты регионального СК РФ. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Также в учебном учреждении работают сотрудники полиции. В ГУ МВД РФ по региону отметили, что сейчас нападавшего везут в следственные органы.

