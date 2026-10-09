Учителя развели руками: фото девочки оказалось в канале с призывами к убийству

Фото 11-летней девочки оказалось в канале с призывами к убийству школьников во Владивостоке. Преподаватели не стали помогать, а попросили обратиться в полицию, сообщает Amur Mash .

Речь идет о закрытом канале, куда злоумышленники выкладывали снимки учащихся различных городских школ. Посты сопровождались нецензурной бранью и призывами к физической расправе.

Всего администрация канала выложила более ста подобных публикаций. По словам родителей, онлайн-агрессия быстро переросла в реальное насилие. Несовершеннолетних избивали и подвергали публичным унижениям, а нападавшие открыто заявляли, что выполняют указания администраторов паблика.

Одной из жертв стала 11-летняя ученица одной из школ, снимок которой разместили в скандальном канале. После этого сверстники начали оскорблять ребенка, толкать и плевать в нее.

Мать пострадавшей обратилась за помощью к классной руководительнице и директору учебного заведения, однако педагоги устранились от решения проблемы. Директор тоже развела руками Они переложили ответственность на правоохранительные органы.

Пережившая травлю школьница боится посещать уроки и занимается со специалистом-психологом. Однако вместо содействия администрация школы предупредила семью о риске неаттестации за четверть из-за пропусков.

Родители направили заявления в полицию, региональное министерство образования и аппарат уполномоченного по правам ребенка в Приморье. По факту деятельности деструктивного канала возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают личности создателей ресурса.

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