Ученик в Перми хотел поджечь кабинет с одноклассниками, но передумал и заплакал

В Пермском крае девятиклассник хотел поджечь кабинет с одноклассниками, но в последний момент подросток передумал и заплакал, сообщает Baza .

Мальчик учится в лицее в Лысьве. С 28 февраля он находился на больничном, а 6 марта пришел в школу с тяжелым портфелем. Он прошел через пункт охраны по пропуску и отправился в туалет, там переоделся в спортивный костюм, надел балаклаву и достал зажигательную смесь.

Пока школьник был в туалете, его увидел одиннадцатиклассник. Он сообщил о странном ученике социальному педагогу. Вместе они пошли к пульту видеонаблюдения.

По камерам учитель заметил, как подросток подходит к кабинету, где находился класс с преподавателем. Но в последний момент он отошел от двери, спустился на первый этаж и стал плакать. Педагог забрал мальчика в кабинет, поговорил с учеником и смог выяснить, что он планировал поджечь кабинет и напугать одноклассников, но сам испугался и передумал.

Из-за происшествия в школу приехали полицейские и различные службы. Подростка допросили и отправили в больницу, чтобы проверить его психическое здоровье.

В рюкзаке школьника оперативники обнаружили 3 баллончика, 3 коктейля Молотова, икону, 2 складных ножа, зажигалку, 2 игрушечные машинки и ноутбук. По словам родственников девятиклассника, мальчик никогда не жаловался на буллинг, у него не было проблем с учебой.