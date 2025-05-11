Участницу конкурса «Миссис Россия» и скрипачку до смерти забили в Москве

В Москве на Дубнинской улице в одной из квартир нашли тело 40-летней Натальи Маурер, которая участвовала в конкурсе «Миссис Россия» и была известной скрипачкой. По подозрению в убийстве многодетной матери заподозрили ее сожителя, 39-летнего старшего научного сотрудника «Микрохирургии глаза» Алексея Паштаева, сообщает Baza .

Известно, что тело до смерти избитой Маурер нашли еще 3 мая в квартире, которая принадлежит матери Паштаева, но известно об этом стало только сейчас. Погибшая женщина и хирург в последнее время жили вместе.

Скорее всего, между возлюбленными произошел конфликт. В квартире, где нашли тело скрипачки, был беспорядок. Эксперты зафиксировали следы борьбы. Предполагается, что Маурер сопротивлялась.

Подозреваемого в убийстве задержали спустя пять часов после обнаружения тела Натальи. 5 мая Тимирязевский районный суд Москвы арестовал мужчину на два месяца.

У погибшей остались трое детей. По словам сестры Маурер, Наталья «скоропостижно погибла при трагических обстоятельствах». Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.