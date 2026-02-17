Участница СВО и мать двоих детей погибла от рук мужа в Туве

В Туве от рук супруга погибла 38-летняя женщина, которая принимала участие в СВО и воспитывала двоих сыновей, сообщает « КП — Красноярск ».

Трагедия произошла в Кызыле. О гибели Анны Дамбыы 17 февраля рассказали ее родственницы в соцсетях.

Женщина с отличием окончила Российский государственный университет правосудия в Иркутске, а в 2024 году — Кызылский медицинский колледж по специальности «сестринское дело». В том же году отправилась в зону СВО, была удостоена звания ефрейтора.

При этом она растила двоих сыновей. По словам учителя старшего сына, семья характеризовалась исключительно положительно: мальчик хорошо учился, занимался спортом, в 2025 году стал кандидатом в мастера спорта по боксу. Анна всегда интересовалась успехами детей, была внимательной.

Обстоятельства гибели женщины сейчас устанавливаются. Прощание с ней состоится 18 февраля в селе Сарыг-Сеп.

