Участник ИГ* перерезал горло мужчине после вопроса про религию в Канаде

На опубликованных кадрах видно, как мужчина с бородой неожиданно достает из кармана нож и нападает на другого пассажира автобуса, перерезав оппоненту горло. Пострадавший оказал сопротивление и нападавший скрылся, когда водитель открыл двери на остановке.

По данным местных СМИ, Абдул Азиз Кавам спросил у пассажира, мусульманин ли он, а после отрицательного ответа совершил нападение. Позднее мужчина напал еще на одного человека на автобусной остановке. После этого нападавший сам позвонил 911 и заявил, что устроил атаки во имя ИГ*.

Нападение произошло в апреле 2023 года, однако видео инцидента было опубликовано недавно. Обоим пострадавшим удалось выжить. Начало суда над нападавшим назначено на декабрь текущего года.

* Организация признана террористической, экстремистской и запрещена в РФ.