Участник ИГ* перерезал горло мужчине после вопроса про религию в Канаде
Фото - © скриншот
В Канаде участник террористической группировки «Исламское государство»* перерезал горло пассажиру автобуса после вопроса про религию, сообщает Baza.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина с бородой неожиданно достает из кармана нож и нападает на другого пассажира автобуса, перерезав оппоненту горло. Пострадавший оказал сопротивление и нападавший скрылся, когда водитель открыл двери на остановке.
По данным местных СМИ, Абдул Азиз Кавам спросил у пассажира, мусульманин ли он, а после отрицательного ответа совершил нападение. Позднее мужчина напал еще на одного человека на автобусной остановке. После этого нападавший сам позвонил 911 и заявил, что устроил атаки во имя ИГ*.
Нападение произошло в апреле 2023 года, однако видео инцидента было опубликовано недавно. Обоим пострадавшим удалось выжить. Начало суда над нападавшим назначено на декабрь текущего года.
* Организация признана террористической, экстремистской и запрещена в РФ.