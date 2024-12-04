Уборщица, избившая беременную девушку в Кемерове, вызвана на допрос

Уборщица избила беременную девушку за посещение туалета во время уборки

В Кемерове полиция начала расследование по факту избиения беременной девушки. 4 декабря 41-летняя уборщица несколько раз ударила 26-летнюю посетительницу торгового центра, находящуюся на девятом месяце беременности, за то, что та зашла в туалет во время уборки, сообщает Сiбдепо .

Беременной потребовалась медицинская помощь после полученных травм.

На данный момент продолжается проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают возможных свидетелей. Пострадавшей было выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести причиненного вреда, отметили в полиции Кузбасса.

По итогам проверки будет сформировано решение в соответствии с законом. Кроме того, Следственный комитет Кузбасса незамедлительно начал доследственную проверку по статье о «Хулиганстве».

Стоит отметить, что подобные атаки на посетительниц происходят не впервые. Ранее в Кемерове директор магазина жестоко избила пенсионерку.