«Убьют как в сериале „Спрут“»: чеченского адвоката задержали за угрозу прокурору

Адвоката Тимура И. задержали в Грозном и привезли в Москву. Он обвиняется по части 2 статьи 296 УК РФ (угроза убийством в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде). По версии следствия, неоднократно судимый юрист угрожал гособвинителю расправой в стиле криминального сериала «Спрут», сообщает «Коммерсантъ» .

В Следственном комитете считают, что 3 октября 2022 года адвокат находился в зале Никулинского суда Москвы. Там юрист высказал гособвинителю угрозу убийством, причем отождествил ее с главным персонажем популярного сериала «Спрут» — начальником криминальной полиции комиссаром Каттани. Адвокат дополнил угрозу напоминанием о гибели полицейского — «расстреле, совершенном группой лиц из огнестрельного оружия».

В апреле 2023 года юриста арестовали, но в июле ему изменили меру пресечения, выпустив под запрет определенных действий. После этого И. скрылся из московского региона. Теперь его вновь задержали в столице Чечни.

Чеченский адвокат известен как защитник фигурантов резонансных уголовных дел, в том числе связанных с экстремизмом и терроризмом.