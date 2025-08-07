Убивший 4 девушек «Маньяк по объявлению» Болховский хочет освободиться по УДО

«Маньяк по объявлению» Виктор Болховский, который убил четверых девушек в 1990-е годы в Чите в Забайкальском крае, хочет освободиться по УДО. Серийный убийца в 2025 году 3 раза писал апелляции, но суд отклонял их, не рассматривая, сообщает SHOT .

Болховский сидит в колонии «Черный дельфин» практически 25 лет. Сейчас ему 66 лет.

Серийный убийца искал жертв, читая рубрику «Знакомства» в газетах. Он орудовал в 1990-х. Мужчина представлялся жертвам телережиссером, предпринимателем, предлагал провести свидание дома у девушки. После этого жестоко расправлялся со своими жертвами.

Болховского искали с 1998 года. Тогда на его объявление откликнулась 27-летняя девушка. В разговоре с ней маньяк представился предпринимателем, пришел в квартиру в 11:00. Уже в 12:00 девушка погибла.

Весной 1999 года в Чите обнаружили тело другой девушки. Оно длительное время лежало в квартире.

В ноябре того же года другая девушка откликнулась на объявление. Она длительное время купалась в душе, Волховский нашел шкатулку, взял ее и сбежал. В том же месяце серийный убийца расправился с другой девушкой. Она оказалась последней.

В тюрьму Болховского отправили с диагнозами «парафилия» и «некросадизм». В течение последнего года маньяк пытался жаловаться на материалы уголовного дела. Еще он хотел оспорить приговор и 2 раза подавал на УДО.

Суд в Чите отклонял апелляции и жалобы, не рассматривая их. Болховский будет и дальше отбывать назначенный ему пожизненный срок в ИК «Черный дельфин» без возможности освобождения.