Убивавший с гипнозом «Домодедовский упырь» пропал после освобождения из тюрьмы

Серийный убийца Иван Продан, известный как «Домодедовский упырь», пропал сразу после выхода на свободу из тюрьмы, он может быть объявлен в федеральный розыск, сообщает SHOT .

56-летний маньяк, который сначала гипнотизировал своих жертв, а затем убивал их, освободился из мордовской ИК еще 20 апреля, он он отсидел весь свой срок — 25 лет. Вместе с ним наказание отбывал «Зеленоградский маньяк».

Выйдя из тюрьмы, Продан не встал на учет в отделе МВД по месту проживания. Где именно на территории России сейчас находится убийца, неизвестно. Соседи с ужасом ждали освобождения маньяка из-за риска рецидива.

Из документов у «упыря» есть только паспорт — его оформили в колонии за полгода до освобождения. Еще маньяк получил справку, где была указана дата явки в МФЦ для получения СНИЛС и ИНН. Но туда Продан не явился.

«Домодедовский упырь» родился в Молдавии, но в 1992 году приехал в Россию на заработки, где и начал убивать из-за того, что от него ушли жена с дочкой. Доказано, что он совершил 5 убийств, а еще 17 изнасилований и грабежей.

Из-за проблем с женским полом Продан начал мстить случайным прохожим. При этом его жертвами становились как женщины, так и мужчины. Чтобы справиться с последними, маньяк решил научиться гипнозу. Орудием убийства часто становилось то, что подворачивалось «упырю» под руку, — камень, бутылка или труба.

Найти серийного убийцу помог школьник Роман из Видного — он обнаружил человеческую руку у пруда и сразу рассказал об этом родителям, а те отправились в милицию. Правоохранители задержали подозреваемого — Продан жил недалеко от места жуткой находки.

После того, как «Домодедовского упыря» отправили в тюрьму, у него появился последователь — племянник Федор. Сейчас мужчина отбывает пожизненное наказание.