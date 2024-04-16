«Убитым» Будановым* оказался другой украинский нацист

Накануне в Сети начали распространяться сообщения о якобы ликвидации главного украинского разведчика Кирилла Буданова*, которые по итогу оказались фейком. Как пишет aif.ru , за «смерть» главы ГУР МО Украины приняли гибель другого украинского военного и активиста — Павла Петриченко.

Петриченко служил в ВСУ на должности сержанта 59-й отдельной мотопехотной бригады. Накануне, 15 апреля, боевик погиб в боях на территории Донецкой Народной Республики.

Издание пишет, что, несмотря на «скромные» погоны ликвидированного Петриченко, он был «мотивированным и идейным врагом».

Бойца знали в сообществе проукраинских активистов, он также известен как создатель фонда «Кто заказал Катю Ганзюк».

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.