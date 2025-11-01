Убил мужчину, изнасиловал его жену: учинивший расправу боец сбежал под Белгородом

В Белгородской области сбежал военный, убивший мужчину и изнасиловавший его жену

В Белгородской области совершил побег рядовой Алексей К., который ранее проник в частный дом, убил местного жителя и изнасиловал его жену, сообщает «Осторожно, новости» .

Силовики два дня назад задержали солдата. Мужчина проник в частный дом в приграничном поселке Новая Таволжанка. Он убил хозяина дома и изнасиловал его жену, а затем скрылся. Следственный комитет заявлял, что преступника задержали «в считанные часы».

Утром в субботу во время заседания правительства губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что солдат смог сбежать из-под охраны вечером 31 октября.

Он уточнил, что сейчас силовики принимают все меры для поимки преступника. Также губернатор поручил главам Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Яковлевского округов привлечь к поимке сбежавшего «всю самооборону», взаимодействовать полицией.

Если злоумышленника не задержат к вечеру, тогда Гладков поручил властям усилить патрули военной полиции в приграничных районах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.