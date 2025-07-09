Убийцу 20-летней абитуриентки в Иркутской области задержали под Курском
Фото - © Мужчина в наручниках/Медиасток.рф
22-летнего Артема, которого подозревают в жестоком убийстве своей 20-летней девушки в Иркутской области, задержали под Курском, сообщает 112.
Ранее в Иркутской области обнаружили закопанное тело 20-летней абитуриентки Кристины, которая пропала после поездки на поступление в техникум экономики и права. Следы свежего захоронения нашли рядом с домом Артема в соседнем поселке.
После жестокого убийства Артем подался в бега. Однако сотрудники полиции получили информацию, что подозреваемый может находиться на территории Курской области. При проверке автомобиля такси правоохранители опознали и задержали парня.
На опубликованных кадрах видно, как задержанный находится на допросе. Он заявил полицейским, что приехал в Курскую область к брату.
В ближайшее время Артема доставят в Иркутскую область, где парень предстанет перед судом за убийство 20-летней девушки.