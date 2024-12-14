Убийца женщины-водителя BlaBlaCar в Серпухове оказался серийным маньяком

Осужденный за убийство женщины-водителя BlaBlaCar в Серпухове Виталий Чикирев начал признаваться в других преступлениях, таким образом, на его счету уже 6 убийств, пишет SHOT .

Чикирев получил 25-летний срок заключения с частичным отбыванием наказания в колонии строгого режима после того, как в 2018 году убил директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой по дороге из Москвы в Тулу. Тогда он создал фейковые аккаунты и выкупил места в машине женщины-водителя. По дороге из российской столицы он убил женщину, завладел ее машиной марки Audi и хотел ее продать на запчасти, но был задержан.

Спустя несколько лет отбывания наказания он начал признаваться в других преступлениях. На данный момент он сообщил стражам порядка, что в период с 2003 года по 2004 год убил четыре человека. В 2010 году он помог другу сжечь тело его возлюбленной, которую тот убил.

Осужденного несколько раз обследовали на предмет вменяемости. Специалисты диагностировали у него смешанное расстройство личности: эмпатия на низком уровне и неспособность сопереживать.

Теперь суд может изменить наказание для Чикирева с 25-летнего заключения на пожизненный срок. Новая информация об убийствах проверяется компетентными органами.