Убийца 8-летней школьницы из Каспийска получил пожизненное

Суд приговорил к пожизненному сроку жителя Каспийска, который похитил маленького ребенка ради выкупа, а затем испугался и убил его, сообщает Mash Gor .

Сообщница мужчины по решению суда получила 12 лет колонии.

В 2018 году дальняя родственница 8-летней девочки и ее знакомый разработали план по похищению ребенка ради выкупа. Они хотели получить от семьи школьницы 2 млн рублей.

29 июля мужчина заманил девочку на съемную квартиру. Она пробыла там несколько дней, пока похититель вдруг не запаниковал, что все вскроется, и не избил ее, нанеся смертельные удары по голове. Тело девочки мужчина сначала спрятал, после чего выбросил в канаву. Также известно, что похититель насиловал ребенка.

После убийства мужчина все равно написал записку с требованием выкупа и подбросил ее родным школьницы.

