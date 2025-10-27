У выхода из метро в Москве сбили 8-летнего ребенка
В Москве на Осеннем бульваре водитель за рулем автомобиля Volkswagen сбил 8-летнюю девочку, которая пересекала дорогу в неположенном для этого месте. Школьницу доставили в больницу, пишет РЕН ТВ.
Предварительно известно, что водитель иномарки наехал на девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Также Volkswagen задел еще два припаркованных автомобиля.
Сбитая девочка госпитализирована в Филатовскую больницу с переломом ноги.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
