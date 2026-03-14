сегодня в 16:49

У участвовавшего в обмане генерала ВОВ нотариуса прошли обыски

В отношении участвовавшего в обмане генерала ВОВ нотариуса Александра Ф. проводятся следственные действия, у него проводят обыски, сообщает «112» .

Ранее в СК РФ занялись резонансной сделкой с участием нотариуса. В результате мошенническим действий пострадал ветеран ВОВ Николай К. Под влиянием нотариуса пожилой мужчина подписал отказ от наследства: трех квартир, дома, автомобиля и банковских счетов.

Организатором махинации выступил Александр Ф. При этом собственных действий ветеран ВОВ не осознавал. Как считает следствие, злоумышленник мог подменить документы.

Фамилия нотариуса также фигурировала в десятках сомнительных жилищных сделках. В отношении их участников возбуждались уголовные дела, но Александру Ф. удавалось избежать ответственности.

Адвокат дочери ветерана Александр Зорин считает случай со своими подзащитными уникальным. Он отметил, в этот раз нотариус сам участвовал в мошеннической схеме.

