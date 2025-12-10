сегодня в 14:30

У туристки из РФ сгорело 40% тела из-за поджога змеи в ресторане в Кении

28-летняя москвичка Мария К. обожгла 40% тела в Кении. Местные жители подожгли неподалеку от нее змею в ресторане, сообщает « Осторожно, новости ».

Сестра Марии К. рассказала, что 16 ноября женщина отправилась отдыхать в Кению. 19 ноября она посещала ресторан на озере Виктория в кенийском городе Кисуму.

Через некоторое время в кафе проникла крупная змея. Местные жители облили ее бензином и подожгли.

Мария К. испугалась и забралась на стул. После этого огонь охватил россиянку из-за поднявшихся паров бензина.

Девушку увезли в больницу. У нее было обожжено 40% тела. Марии К. сделали четыре операции в Найроби.

На опубликованных фото видно, что у девушки повреждены рука, предплечье и задняя часть тела.

По словам родственников, у девушки не было медицинской страховки, поэтому теперь они оплачивают лечение самостоятельно.

