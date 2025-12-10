У туристки из РФ сгорело 40% тела из-за поджога змеи в ресторане в Кении
28-летняя москвичка Мария К. обожгла 40% тела в Кении. Местные жители подожгли неподалеку от нее змею в ресторане, сообщает «Осторожно, новости».
Сестра Марии К. рассказала, что 16 ноября женщина отправилась отдыхать в Кению. 19 ноября она посещала ресторан на озере Виктория в кенийском городе Кисуму.
Через некоторое время в кафе проникла крупная змея. Местные жители облили ее бензином и подожгли.
Мария К. испугалась и забралась на стул. После этого огонь охватил россиянку из-за поднявшихся паров бензина.
Девушку увезли в больницу. У нее было обожжено 40% тела. Марии К. сделали четыре операции в Найроби.
На опубликованных фото видно, что у девушки повреждены рука, предплечье и задняя часть тела.
По словам родственников, у девушки не было медицинской страховки, поэтому теперь они оплачивают лечение самостоятельно.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.