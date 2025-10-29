сегодня в 16:46

У «теневого» миллиардера прихватило сердце в «Матросской тишине»

«Теневому» миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, обвиняемому в заказном убийстве экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля в 2004 году, стало плохо в столичном СИЗО «Матросская тишина». Адвокаты настаивают, что бизнесмен имеет серьезные проблемы со здоровьем и, вероятно, ему смягчат меру пресечения, узнала Baza .

По информации журналистов, Сулейманову стало плохо из-за проблем с сердцем. Ранее у него также диагностировали обострение почечной недостаточности.

Изначально предпринимателя содержали в следственном изоляторе в Капотне, но позже перевели в «Матросскую тишину» из-за проблем с выдачей прописанных лекарств. В этом СИЗО миллиардер находится под наблюдением врачей.

Защита Сулейманова надеется, что их клиента переведут под домашний арест из-за проблем со здоровьем.

СМИ называют уроженца Дагестана Ибрагима Сулейманова «теневым миллиардером». Бизнесмена, который в 2000-е годы уже отбывал 10-летний срок за мошенничество и легализацию криминальных средств, снова задержали 2 октября.

«Коммерсант» утверждал, что Ибрагим Сулейманов был зятем одного из создателей компании «ЮКОС» Платона Лебедева.