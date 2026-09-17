«У тебя вены сгнили»: родители обвиняют сожителя дочери в избиении до смерти

В больнице Нижнего Тагила умерла 32-летняя женщина. Родным сказали, что она скончалась от заражения крови, однако близкие винят в смерти ее гражданского мужа, сообщает E1.ru .

По словам родственников, женщина жила с домашним тираном. Мужчина ее избивал. Мама просила уйти от него, сама вызывала полицейских, когда он поднимал на нее руку, но она отказывалась писать заявление на абьюзера.

Мама умершей рассказала, что с мужчиной ее дочь познакомилась около года назад, ранее он сидел в тюрьме за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, и угрозу убийством. Почти сразу она стала замкнутой и перестала общаться с друзьями. Сожитель переехал к ней на съемную квартиру, где она жила вместе с сыном, вскоре бабушка забрала ребенка к себе.

«В сентябре 2025 года он ее избил. Избил так, что ребенок убегал из квартиры и просил о помощи. С того времени ребенок проживает со мной. Она мне сделала доверенность на представление его интересов. (Она — ред.) была уже с синяками, но она их подмазала, и мы пришли к нотариусу», — поделилась жительница Нижнего Тагила.

Сожитель, по информации родных умершей, официально нигде не работал. Женщина была кассиром на заправке, но после очередного избиения не вышла на смену и потеряла место. С тех пор жила на пособие, так как отец ее ребенка умер, мальчику давали пенсию по потере кормильца. Весной этого года женщина прислала маме тревожное сообщение.

«Мам, надо что-то делать, как-то решать. Я встать не могу, он меня носит в туалет, и то я уже боюсь его просить, он меня бьет каждый день. У меня отказала нога вообще другая, он перебил мне мышцу. Он надо мной издевается, ногами меня бьет. Он мне сказал: „Кто сюда зайдет — я перережу тебе первой голову, а потом всем остальным“», — рассказала жертва тирана.

Мать женщины приехала к квартире с полицейскими и спасателями, но мужчина отказался впускать их. Тогда дверь вскрыли, а злоумышленника увели. Но в итоге женщина не стала писать на сожителя заявление.

Жертве становилось все хуже, но мужчина отказывался везти ее в больницу, говорил, что сам вылечит. В итоге она скончалась в сентябре.

Когда женщина умерла, родственникам отдали ее телефон. Сожитель звонил ей, когда она была в реанимации, все разговоры жертва записала и сохранила. Она говорила, что ей плохо, а он спрашивал, заплатила ли она за интернет, а также возмущался, что гражданская жена обвиняет его в своем плохом состоянии здоровья.

«Пока ты будешь руки распускать, это так и будет продолжаться. Ты же меня калечишь, только калечишь. Ты меня бьешь по тем местам, которые даже не зажили, ты специально по этим местам бьешь. Во всем виноват ты», — обвиняла она гражданского мужа.

«У тебя вены сгнили, ты что несешь. Тебе надо отойти от наркоза», — отвечал мужчина.

После смерти женщины ее мать написала заявление в полицию.

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